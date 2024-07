Die Deutsche Bahn wird häufig wegen unpünktlichen Zügen und veralteter Technik kritisiert. In Schwaben wird nun die digitale Zukunft in der Praxis erprobt.

dpa 10.07.2024 - 17:27 Uhr

Donauwörth - Die Deutsche Bahn (DB) hat in Schwaben das erste digitale Stellwerk an einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in Betrieb genommen. Das Stellwerk im bayerischen Donauwörth ersetzt zwei mehr als 60 Jahre alte Relaisstellwerke in Meitingen und Mertingen. Auf der ICE-Strecke München-Augsburg-Nürnberg können die Züge in dem Bereich bis zu 200 Stundenkilometer schnell fahren. Dafür wurden laut der Bahn insgesamt 75 Millionen Euro investiert.