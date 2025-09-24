 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Stuttgart bekommt voll digitalisiertes Schienennetz

Digitale Bahntechnik Stuttgart bekommt voll digitalisiertes Schienennetz

Digitale Bahntechnik: Stuttgart bekommt voll digitalisiertes Schienennetz
1
Geworben wird schon lange für den Digitalen Knoten Stuttgart. Nun scheint auch die komplette Umsetzung gesichert. Foto: IMAGO/imagebroker

Der Bahn-Aufsichtsrat hat den Weg für den dritten Abschnitt des Digitalen Knotens Stuttgart freigemacht. Beim Land und in der Region ist die Erleichterung groß.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Das Schienennetz in der Region Stuttgart kann komplett digitalisiert werden. Die lange Hängepartie um den dritten Baustein des sogenannten Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) ist beendet. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat nun dem Vorhaben zugestimmt.

 

Politisches Kräftemessen um digitalen Schienenknoten beendet

Beim DKS wird im Rahmen eines Pilotprojekts erstmals ein Schienenknoten mit dem europäischen Zugsicherungssystem European Train Control System (ETCS) flächendeckend ausgerüstet. Die ersten zwei Abschnitte sind in Bau und sollen zusammen mit Stuttgart21 in Betrieb gehen, um den dritten Abschnitt, der die Technik auch an die Schienenstrecken in der Region bringen soll, gab es lange Zeit ein politisches Kräftemessen. Bahn und Bund hatten bereits Ende 2023 eine Finanzierungsvereinbarung geschlossen, der Schienenkonzern belegte diese aber mit einem sogenannten Gremienvorbehalt, den nur der Aufsichtsrat aufheben konnte.

Unsere Empfehlung für Sie

Digitale Technik bei Stuttgart 21: Land und Region „fassungslos“ über die DB

Digitale Technik bei Stuttgart 21 Land und Region „fassungslos“ über die DB

Der Vorstand der Deutschen Bahn bremst weiter bei der dritten Ausbaustufe des Digitalen Knoten Stuttgart. Bei Land und Region, die im Vertrauen auf Zusagen der DB viel Geld in die Aufrüstung ihrer Züge investieren, wächst der Frust.

Das ist nun geschehen. Die Entscheidung sorgt für Aufatmen in der Region. „Der Finanzierungsvorbehalt des DB-Aufsichtsrats ist nach dem Finanzierungsbeschluss des Bundestages aufgehoben. Die Deutsche Bahn hat bei der Digitalisierung erheblichen Nachholbedarf“, sagt Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). „Ohne digitale Steuerung können nicht so viele Züge in kürzeren Abständen fahren, wie es für den Klimaschutz notwendig ist“. Hermann dankt ausdrücklich dem Bahninfrastrukturvorstand Berthold Huber, der sich während der langen Hängepartie teils harsche Kritik der Projektpartner in Land und Region hat anhören müssen. Huber habe nun „den Grundstein für die digitale Schiene in Deutschland gelegt“.

Region: „Digitaler Ausbau bringt Zuverlässigkeit für S-Bahn“

Einer der größten Nutznießer der Digitalisierung der Sicherungstechnik dürfte die S-Bahn sein. Beim dafür verantwortlichen Verband Region Stuttgart ist die Erleichterung entsprechend groß. „Der regionsweite digitale Ausbau ist ein zentraler Baustein für mehr Zuverlässigkeit, höhere Kapazitäten und langfristige Stabilität im S-Bahnverkehr der Region“, sagt Regionaldirektor Alexander Lahl. Damit werde „ein wichtiges Signal für die Zukunft der S-Bahn und perspektivisch das automatisierte Fahren in der Region Stuttgart gesetzt“.

Kritiker warnen vor überzogenen Erwartungen

Beim Digitalen Knoten Stuttgart werden bei Umsetzung aller drei Abschnitte rund 500 Kilometer Schienenstrecke mit einer digitalen Leit- und Sicherungstechnik ausgestattet. „Die Planungsarbeiten für den Baustein 3 des DKS sind bereits weit fortgeschritten, die Ausschreibung für die Realisierung ist Anfang des Jahres erfolgt. Ziel ist es, Anfang 2026 wie geplant mit den Vergaben beginnen zu können“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme der Bahn. Befürworter versprechen sich davon einen zuverlässigeren Bahnverkehr. Zudem sollen mehr Züge unterwegs sein können, ohne dass zusätzliche Gleise verlegt werden müssen.

Kritiker warnen vor zu hohen Erwartungen an das System. Unter Verweis auf Erfahrungen in der Schweiz, wo allerdings ein andere Version im Einsatz ist, sagen sie höchstens eine Stabilisierung des Verkehrs voraus. Eine nennenswerte Steigerung der Leistungsfähigkeit auf der bestehenden Infrastruktur sei hingegen nicht zu erwarten.

Weitere Themen

Dreh für Stuttgarter „Tatort“: Keine Rente mit 70: SWR setzt weiter auf Richy Müller

Dreh für Stuttgarter „Tatort“ Keine Rente mit 70: SWR setzt weiter auf Richy Müller

Die berühmten Stuttgarter Stäffele sind Schauplatz des neuen „Tatorts“. Richy Müller aber hat am Freitag frei – dann wird er 70 Jahre alt. Der SWR setzt weiter auf ihn.
Von Uwe Bogen
Digitale Bahntechnik: Stuttgart bekommt voll digitalisiertes Schienennetz

Digitale Bahntechnik Stuttgart bekommt voll digitalisiertes Schienennetz

Der Bahn-Aufsichtsrat hat den Weg für den dritten Abschnitt des Digitalen Knotens Stuttgart freigemacht. Beim Land und in der Region ist die Erleichterung groß.
Von Christian Milankovic
Silvester auf dem Schlossplatz: Große Party auf der Kippe – Polizei prophezeit „pyrotechnische Anschläge“

Silvester auf dem Schlossplatz Große Party auf der Kippe – Polizei prophezeit „pyrotechnische Anschläge“

Ohne zentrale Silvesterparty auf dem Schlossplatz befürchtet die Stadt „Bilder, die keiner will“. Die Gemeinderäte hadern mit einer Million Euro Kosten. Sie vertagen das Thema.
Von Lisa Welzhofer
Stadtentwicklung in Stuttgart: Abschied vom Traditionsstandort – Thalia/Wittwer verlässt Schlossplatz

Stadtentwicklung in Stuttgart Abschied vom Traditionsstandort – Thalia/Wittwer verlässt Schlossplatz

Nach 60 Jahren gibt Stuttgarts größtes Buchhaus seinen Standort am Schlossplatz auf. Wo Thalia/Wittwer künftig in der Stuttgarter Innenstadt zu finden sein wird.
Von Uwe Bogen
Im Rahmen von Stuttgart 21: Stuttgarter Bahnknoten soll vollständig digitalisiert werden

Im Rahmen von Stuttgart 21 Stuttgarter Bahnknoten soll vollständig digitalisiert werden

Über Monate war unklar: Werden die Bahnstrecken in der Region Stuttgart komplett digitalisiert oder nur teilweise? Nun hat auch die Bahn ihre Bedenken über die Finanzierung aufgegeben.
Volkshochschule in Bad Cannstatt: Kochkurs in der vielleicht schönsten Küche Stuttgarts

Volkshochschule in Bad Cannstatt Kochkurs in der vielleicht schönsten Küche Stuttgarts

Im neuen VHS-Standort im Bildungszentrum Neckarpark in Bad Cannstatt sind jetzt die ersten Kurse losgegangen. Wir haben uns in den brandneuen Räumen umgesehen.
Von Theresa Schäfer
Rot-Kreuz-Krankenhaus Bad Cannstatt: Forensik: Schlagabtausch mit Argumenten und Buhrufen

Rot-Kreuz-Krankenhaus Bad Cannstatt Forensik: Schlagabtausch mit Argumenten und Buhrufen

Sozialminister Lucha hat in Bad Cannstatt erneut für die Einrichtung einer forensischen Psychiatrie geworben. Die besorgten Gegner konnte er nicht überzeugen.
Von Mathias Bury
Haushaltsloch in Stuttgart: „Stuttgart verliert an Attraktivität“ – Kunstszene warnt vor Kürzungen

Haushaltsloch in Stuttgart „Stuttgart verliert an Attraktivität“ – Kunstszene warnt vor Kürzungen

Stuttgart muss sparen. In einem Brief an den Kulturausschuss der Stadt warnt die Kunstszene vor einem Verlust an Glaubwürdigkeit und Attraktivität Stuttgarts.
Von Nikolai B. Forstbauer
Hochschule in Stuttgart: Tierischer Besuch an der Uni: Siebenschläfer nistet sich in Hohenheim ein

Hochschule in Stuttgart Tierischer Besuch an der Uni: Siebenschläfer nistet sich in Hohenheim ein

Ein tierischer Besucher hat einen neuen Raum an der Universität Hohenheim für sich entdeckt. Lange rätselten Mitarbeitende, wer dort heimlich unterwegs ist. Nun ist es klar.
Von Nina Scheffel
Sprachtests in Stuttgart: Neue Betrugsmasche: Wer kein Deutsch kann, schickt einen Doppelgänger

Sprachtests in Stuttgart Neue Betrugsmasche: Wer kein Deutsch kann, schickt einen Doppelgänger

Bei Führerscheinprüfungen sind Betrugsversuche in Theorie und Praxis inzwischen gängig. Doch auch bei Sprachtests gibt es diesen Trend – mit Stellvertretern.
Von Jürgen Bock
Weitere Artikel zu Stuttgart S-Bahn Stuttgart Stuttgart 21
 