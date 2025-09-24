Digitale Bahntechnik: Stuttgart bekommt voll digitalisiertes Schienennetz

Das Schienennetz in der Region Stuttgart kann komplett digitalisiert werden. Die lange Hängepartie um den dritten Baustein des sogenannten Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) ist beendet. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat nun dem Vorhaben zugestimmt.

Politisches Kräftemessen um digitalen Schienenknoten beendet Beim DKS wird im Rahmen eines Pilotprojekts erstmals ein Schienenknoten mit dem europäischen Zugsicherungssystem European Train Control System (ETCS) flächendeckend ausgerüstet. Die ersten zwei Abschnitte sind in Bau und sollen zusammen mit Stuttgart21 in Betrieb gehen, um den dritten Abschnitt, der die Technik auch an die Schienenstrecken in der Region bringen soll, gab es lange Zeit ein politisches Kräftemessen. Bahn und Bund hatten bereits Ende 2023 eine Finanzierungsvereinbarung geschlossen, der Schienenkonzern belegte diese aber mit einem sogenannten Gremienvorbehalt, den nur der Aufsichtsrat aufheben konnte.

Das ist nun geschehen. Die Entscheidung sorgt für Aufatmen in der Region. „Der Finanzierungsvorbehalt des DB-Aufsichtsrats ist nach dem Finanzierungsbeschluss des Bundestages aufgehoben. Die Deutsche Bahn hat bei der Digitalisierung erheblichen Nachholbedarf“, sagt Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). „Ohne digitale Steuerung können nicht so viele Züge in kürzeren Abständen fahren, wie es für den Klimaschutz notwendig ist“. Hermann dankt ausdrücklich dem Bahninfrastrukturvorstand Berthold Huber, der sich während der langen Hängepartie teils harsche Kritik der Projektpartner in Land und Region hat anhören müssen. Huber habe nun „den Grundstein für die digitale Schiene in Deutschland gelegt“.

Region: „Digitaler Ausbau bringt Zuverlässigkeit für S-Bahn“

Einer der größten Nutznießer der Digitalisierung der Sicherungstechnik dürfte die S-Bahn sein. Beim dafür verantwortlichen Verband Region Stuttgart ist die Erleichterung entsprechend groß. „Der regionsweite digitale Ausbau ist ein zentraler Baustein für mehr Zuverlässigkeit, höhere Kapazitäten und langfristige Stabilität im S-Bahnverkehr der Region“, sagt Regionaldirektor Alexander Lahl. Damit werde „ein wichtiges Signal für die Zukunft der S-Bahn und perspektivisch das automatisierte Fahren in der Region Stuttgart gesetzt“.

Kritiker warnen vor überzogenen Erwartungen

Beim Digitalen Knoten Stuttgart werden bei Umsetzung aller drei Abschnitte rund 500 Kilometer Schienenstrecke mit einer digitalen Leit- und Sicherungstechnik ausgestattet. „Die Planungsarbeiten für den Baustein 3 des DKS sind bereits weit fortgeschritten, die Ausschreibung für die Realisierung ist Anfang des Jahres erfolgt. Ziel ist es, Anfang 2026 wie geplant mit den Vergaben beginnen zu können“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme der Bahn. Befürworter versprechen sich davon einen zuverlässigeren Bahnverkehr. Zudem sollen mehr Züge unterwegs sein können, ohne dass zusätzliche Gleise verlegt werden müssen.

Kritiker warnen vor zu hohen Erwartungen an das System. Unter Verweis auf Erfahrungen in der Schweiz, wo allerdings ein andere Version im Einsatz ist, sagen sie höchstens eine Stabilisierung des Verkehrs voraus. Eine nennenswerte Steigerung der Leistungsfähigkeit auf der bestehenden Infrastruktur sei hingegen nicht zu erwarten.