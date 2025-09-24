Digitale Bahntechnik Stuttgart bekommt voll digitalisiertes Schienennetz
Der Bahn-Aufsichtsrat hat den Weg für den dritten Abschnitt des Digitalen Knotens Stuttgart freigemacht. Beim Land und in der Region ist die Erleichterung groß.
Das Schienennetz in der Region Stuttgart kann komplett digitalisiert werden. Die lange Hängepartie um den dritten Baustein des sogenannten Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) ist beendet. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat nun dem Vorhaben zugestimmt.