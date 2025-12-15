Wer ein Medikament verschrieben bekommt, kann das Rezept künftig an einem Automaten in Weissach einlösen, statt in die nächste Apotheke zu fahren.
15.12.2025 - 19:08 Uhr
Manuel Caneri, Inhaber der Markt-Apotheke in Flacht, ist sichtlich stolz: Behutsam streicht er über das weiße Gehäuse des Automaten, der seit kurzem im Kassenbereich des Weissacher Rewe-Markts steht, und strahlt. Denn: Es ist seine Kreation, diese neue Maschine, in der seine Kunden künftig auch ganz bequem und digital ihre digitalen Rezepte einlösen können – und die, als eine der wenigen ihrer Art in der Region, auch eine Ortschaft ganz ohne eigene Apotheke entlasten könnte.