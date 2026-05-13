Ob in der Sauna oder im Bikini am Strand - viele Menschen fühlen sich laut einer Umfrage unwohl, aus Sorge heimlich gefilmt zu werden. Brillen mit integrierter Kamera machen das aber immer leichter.

dpa 13.05.2026 - 16:46 Uhr

Berlin - Eine große Mehrheit der Deutschen hält heimliches Filmen in privaten oder intimen Momenten für ein gesellschaftliches Problem. 85 Prozent der Befragten einer repräsentativen Umfrage sehen geheime Filmaufnahmen - etwa in der Sauna oder im Bikini am Strand - als "sehr großes Problem" (47 Prozent) oder als "großes Problem" (38 Prozent). Unter den befragten Frauen lag der Gesamtwert bei 89 Prozent.