Digitale Hilfe in Fellbach Angst vor dem Handy: Schüler geben Senioren einfache Tipps
E-Mails, Links, Online-Fahrpläne: Für viele Senioren ist der Umgang mit dem Handy eine Herausforderung. In Fellbach helfen Schüler bei konkreten Problemen.
E-Mails, Links, Online-Fahrpläne: Für viele Senioren ist der Umgang mit dem Handy eine Herausforderung. In Fellbach helfen Schüler bei konkreten Problemen.
Sieglinde Weiss tippt mit einem Finger vorsichtig auf das Display ihres Mobiltelefons. Die 73-Jährige hat von einer Freundin eine Mail mit einem Link bekommen. Doch öffnen kann sie ihn nicht. Neben ihr sitzt ihre Enkelin Lilia Maurer. Die 15-Jährige nimmt das Handy in die Hand – und braucht keine zwei Sekunden, bis sie ihrer Oma das Gerät mit dem geöffneten Link zurückgibt. „Hier.“