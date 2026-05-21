Wegen Sorgen um US-Datenzugriffe wechseln viele zu GMX. Jetzt setzt der Anbieter auf eigene KI-Modelle, um Datenschutz und neue Funktionen im Postfach zu vereinen.

dpa 21.05.2026 - 06:00 Uhr

Karlsruhe - Der deutsche E-Mail-Anbieter GMX verzeichnet derzeit einen deutlichen Kundenzuwachs. "Die Sorge der Menschen in Deutschland vor einem unberechtigten Zugriff der US-Behörden auf ihre persönlichen Daten unter der Regierung von Donald Trump sorgt derzeit für bei uns für einen starken Kundenzulauf - ähnlich wie im Jahr 2013, als die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden Schlagzeilen machten", sagte GMX-Geschäftsführer Michael Hagenau.