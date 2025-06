Garten Kann man Salat mit Blattläusen noch essen?

Salat aus dem eigenen Garten ist wunderbar. Blattläuse trüben allerdings die Freude am Gärtnern. Was zunächst unappetitlich klingt, ist in der Regel harmloser als gedacht. Warum Sie Salat mit Blattläusen nicht gleich wegwerfen müssen.