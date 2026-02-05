Fachkräftemangel, Kostendruck und Digitalisierung fordern den Mittelstand. Wie Unternehmen in Baden-Württemberg mit ganzheitlicher Digitalisierung wettbewerbsfähig bleiben.

NPG Digital 09.02.2026 - 00:00 Uhr

Steigende Kosten, der anhaltende Fachkräftemangel und der digitale Wandel stellen den Mittelstand in Baden-Württemberg vor große Herausforderungen. Gerade in der Region Stuttgart, einem zentralen Innovationsstandort, wird deutlich: Digitale Transformation ist ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.

Ganzheitliche Digitalisierung als Erfolgsfaktor Digitale Prozesse, Industrie 4.0 und Künstliche Intelligenz spielen eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung im Mittelstand. Entscheidend ist dabei ein ganzheitlicher Ansatz. INNEO Solutions, unter anderem mit einer Niederlassung in Rutesheim bei Stuttgart, verbindet Strategie, Technologie und Umsetzung – vom ersten Digitalisierungskonzept bis zur messbaren Produktivitätssteigerung im Unternehmen.

Statt einzelner Maßnahmen setzt INNEO auf die Kombination aus Beratung, Technologie und Change. So wird Digitalisierung nicht nur geplant, sondern nachhaltig im Unternehmensalltag umgesetzt.

Digitale Transformation praxisnah erleben

Wer Digitalisierung nicht nur theoretisch verstehen, sondern konkret erleben möchte, hat dazu in Stuttgart die Gelegenheit. Auf der Fachkonferenz Digitalisierung von INNEO zeigen Expertinnen und Experten, wie moderne Technologien im Unternehmensalltag eingesetzt werden – von der Strategie bis zur Umsetzung.

Für wen ist das Thema relevant?

Die digitale Transformation betrifft insbesondere Geschäftsführer, IT-Leiter, Digitalisierungsverantwortliche sowie Produktions- und Prozessmanager im Mittelstand, die vor der Aufgabe stehen, digitale Prozesse strategisch zu planen und erfolgreich umzusetzen.

Digitale Transformation ist der Schlüssel, um Unternehmen in Baden-Württemberg zukunftsfähig aufzustellen. Mit dem ganzheitlichen Ansatz aus Strategie, Technologie und Umsetzung unterstützt INNEO Solutions mittelständische Unternehmen dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Weitere Informationen zu INNEOs Leistungen und der Fachkonferenz Digitalisierung finden Interessierte auf der Webseite der INNEO Solutions GmbH.