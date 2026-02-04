Im Streit um die Einführung des digitalen Euro liefert US-Präsident Trump inzwischen die besten Argumente für diesen Schritt.
04.02.2026 - 13:49 Uhr
Es gibt sehr viele Argumente für die Einführung des digitalen Euro. Inzwischen liefert US-Präsident Donald Trump mit seinem erratischen Handeln fast täglich neue hinzu. Einem in seinen Augen unbotmäßigen Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gezielt die Kreditkarten zu sperren, ist ein eher bizarr anmutender Fingerzeig, wozu der Mann im Weißen Haus fähig ist. Der Fall zeigt allerdings an einem sehr konkreten Beispiel, wie gefährlich es ist, dass Europa bei der Abwicklung eines Großteils des Zahlungsverkehrs abhängig von US-Unternehmen ist.