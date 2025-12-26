Beleidigungen und Drohungen sind im Netz keine Randerscheinung mehr. Was der bayerische Digitalminister von einer Klarnamenpflicht im digitalen Raum erwartet.

dpa 26.12.2025 - 07:00 Uhr

Berlin - Bayern spricht sich für die Einführung einer Klarnamenpflicht im Internet aus. Eine Klarnamenpflicht in den sozialen Medien könne die Diskurskultur im Netz zivilisieren, sagte der bayerische Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) dem "Tagesspiegel". "Das Recht auf freie Meinungsäußerung beinhaltet schließlich keinen Anspruch auf Anonymität – man muss schon zu seinen Äußerungen stehen; analog wie digital."