Erst verschoben, jetzt umgesetzt: Schorndorf hat das stadtweit verfügbare freie WLAN eingestellt. Doch punktuell gibt es weiterhin kostenloses Internet.

Nachdem die Abschaltung des öffentlichen WLANs in Schorndorf mehrfach verschoben worden war, ist sie nun vollzogen. Zum 15. Januar wurde das stadtweit verfügbare freie WLAN „Schorndorf“ eingestellt – insbesondere im öffentlichen Raum außerhalb von Gebäuden, etwa auf dem Marktplatz und in der Innenstadt. Das teilte die Stadtverwaltung nun mit.

Bereits im Oktober hatte die Stadt angekündigt, das Angebot aus technischen und finanziellen Gründen zu beenden. Veraltete Hardware, steigende Sicherheitsanforderungen und hohe Kosten für eine Erneuerung von mindestens 200.000 Euro hatten damals den Ausschlag gegeben.

Als weiteren Grund für die Abschaltung nennt die Stadtverwaltung die deutlich gesunkene Nutzung des WLAN-Angebots in den letzten Jahren. Die Stadt führt dies vor allem auf veränderte Rahmenbedingungen zurück: „Mobilfunkverträge verfügen heute in der Regel über deutlich höhere Datenvolumen, sodass ein freies WLAN im Außenbereich zunehmend an Bedeutung verloren hat.“

Warum die Stadt die WLAN-Abschaltung verschoben hat

Nach Rückmeldungen aus Ortsteilen sowie von Akteuren wie der Stadtbücherei wurde die Abschaltung jedoch um mehrere Wochen verschoben. Diese Übergangszeit nutzte die Verwaltung nach eigenen Angaben für Gespräche mit betroffenen Einrichtungen und Nutzern – darunter auch der Sportpark und Schulen.

Ziel sei es gewesen, zu prüfen, wo ein Internetzugang tatsächlich benötigt wird – und wo nicht. „Auch wenn das WLAN-System an den meisten Standorten kaum noch genutzt wurde, gibt es einzelne Bereiche, in denen es eine hilfreiche Ergänzung darstellt. Für diese Orte möchten wir passende Lösungen finden“, erklärt der Erste Bürgermeister Thorsten Englert.

Gezielte Lösungen statt flächendeckendes Netz

Das Ergebnis dieser Gespräche: „Für alle relevanten Nutzungen konnten passende individuelle Lösungen gefunden werden“, heißt es aus dem Rathaus. Ein stadtweites, frei zugängliches WLAN sei dafür nicht erforderlich.

Stattdessen bleibt freies WLAN künftig in einzelnen städtischen Gebäuden bestehen oder wird dort gezielt neu eingerichtet. So bietet die Stadtbücherei weiterhin einen kostenlosen WLAN-Zugang an. Das Jugendzentrum Hammerschlag wird im Zuge der Umstellung erstmals mit freiem WLAN ausgestattet.

Das Kapitel „freies WLAN in Schorndorf“ ist damit vorerst abgeschlossen. Einen Internetzugang soll es weiterhin geben – allerdings nur noch dort, wo er konkret gebraucht wird.