Erst verschoben, jetzt umgesetzt: Schorndorf hat das stadtweit verfügbare freie WLAN eingestellt. Doch punktuell gibt es weiterhin kostenloses Internet.
20.01.2026 - 12:00 Uhr
Nachdem die Abschaltung des öffentlichen WLANs in Schorndorf mehrfach verschoben worden war, ist sie nun vollzogen. Zum 15. Januar wurde das stadtweit verfügbare freie WLAN „Schorndorf“ eingestellt – insbesondere im öffentlichen Raum außerhalb von Gebäuden, etwa auf dem Marktplatz und in der Innenstadt. Das teilte die Stadtverwaltung nun mit.