Schorndorf wollte das öffentliche WLAN zum 30. November abschalten. Doch jetzt verschiebt die Stadt die geplante Abschaltung und prüft Alternativen.
29.11.2025 - 06:00 Uhr
Eigentlich sollte das öffentliche WLAN in Schorndorf zum 30. November abgeschaltet werden. Nun soll das Netz doch noch einige Wochen länger bestehen bleiben – wie lange genau, sei noch unklar, heißt es aus dem Rathaus. „Hintergrund sind Rückmeldungen von Ortsteilen und Akteuren, bei denen ein Netz weiterhin gebraucht wird“, erklärt Verena Krabbe, Sprecherin der Stadt. Dazu gehörten etwa die Bücherei und das Jugendhaus.