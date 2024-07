Was wurde eigentlich aus Sormas?

Die Software Sormas galt während der Coronapandemie als Schlüsselanwendung zur Kontaktnachverfolgung und großer Schritt bei der Digitalisierung des Infektionsmanagements. Wo stehen die Gesundheitsämter im Land heute?

Annika Grah 09.07.2024 - 14:23 Uhr

Es war ein Bild, das während der Coronazeit vor Augen führte, wie unvorbereitet die Pandemie Deutschland in manchen Bereichen getroffen hatte. Bundeswehrsoldaten saßen in Tarnfleck mit Mundschutz vor Bildschirmen in Gesundheitsämtern, um bei der Nachverfolgung von Kontaktketten zu helfen. Digitales Kontaktmanagement? Fehlanzeige.