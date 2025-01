In der Bücherei in Musberg hält eine neue Technik Einzug: Die Kartei- und Klappkarten verschwinden, ein modernes IT-System ist jetzt da, das ab 7. Januar eingesetzt wird: Das soll einige Vorteile bringen.

Rebecca Anna Fritzsche 03.01.2025 - 14:51 Uhr

Was in großen Büchereien längst Standard ist, hält jetzt auch in der kleinen, rein ehrenamtlich betriebenen Bücherei Musberg Einzug: Statt Klappkarten, auf denen Entleihen und Rückgaben handschriftlich vermerkt werden, werden alle Bücher ab dem ersten Öffnungstag im neuen Jahr, dem 7. Januar, über das IT-System „PS-Biblio“ verbucht. „Das ist ein System für kleine Büchereien – und ist in der Bücherei in Stetten schon lange im Einsatz“, weiß Uwe Janssen, der Vorsitzende des Fördervereins Stadtbücherei Leinfelden-Echterdingen. Die Mitarbeiter dort hätten gute Erfahrungen damit gemacht, und so sei man auch in Musberg nun seit dem Sommer damit beschäftigt gewesen, den Einsatz des neuen Systems vorzubereiten: Rund 4100 Medien mussten im System erfasst werden, und jedes Buch, jede DVD, jede Zeitschrift wurde mit einem Barcode-Etikett versehen. Für die Nutzer der Bücherei wurden rund 500 Datensätze im System angelegt, und für jeden ein neuer Leseausweis hergestellt, ebenfalls mit Barcode. Die neuen Ausweise werden beim ersten Besuch ab dem 7. Januar ausgegeben.