Wer sich zum ersten Mal in einen Tesla Model 3 setzt, wird überrascht sein: Ein traditionelles Cockpit mit Tacho und Drehzahlmesser sucht man dort vergeblich, ebenso wie sämtliche Hebel, Drehknöpfe und Schalter. Blinker einschalten? Scheiben wischen? Funktioniert alles über Tasten am Lenkrad. Und was nicht dort zu bedienen ist, wird über den Riesenbildschirm in der Mitte des Cockpits gesteuert. Der letzte verbliebene Knopf ist der für die Warnblinkanlage, der über dem Innenspiegel am Dachhimmel montiert ist.