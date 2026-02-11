KI, E-Rechnungspflicht, Digitalisierungstrends: Diese und weitere Themen stehen im Fokus der ELO HORIZONS. Veranstaltet wird sie von den Digitalisierungsexperten von ELO Digital Office in der Liederhalle in Stuttgart.
Unter dem Motto „Perspektiven für mehr Innovation“ lädt ELO Digital Office zu einem Event, das den Blick nach vorne richtet und die Zukunft vieler Unternehmen aktiv gestalten hilft. Im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle finden Menschen aus Fachabteilungen, IT oder Management Vorträge zu Digitalisierungsthemen und haben die Möglichkeit, wichtige Kontakte zu knüpfen. Der Stuttgarter Hersteller von Business-Software stellt Neuheiten rund um die Themenwelten KI, Low-Code-Technologie, Dokumentenmanagement, automatisierte Geschäftsprozesse und vieles mehr vor.