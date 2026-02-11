KI, E-Rechnungspflicht, Digitalisierungstrends: Diese und weitere Themen stehen im Fokus der ELO HORIZONS. Veranstaltet wird sie von den Digitalisierungsexperten von ELO Digital Office in der Liederhalle in Stuttgart.

Unter dem Motto „Perspektiven für mehr Innovation“ lädt ELO Digital Office zu einem Event, das den Blick nach vorne richtet und die Zukunft vieler Unternehmen aktiv gestalten hilft. Im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle finden Menschen aus Fachabteilungen, IT oder Management Vorträge zu Digitalisierungsthemen und haben die Möglichkeit, wichtige Kontakte zu knüpfen. Der Stuttgarter Hersteller von Business-Software stellt Neuheiten rund um die Themenwelten KI, Low-Code-Technologie, Dokumentenmanagement, automatisierte Geschäftsprozesse und vieles mehr vor.

Auf diese Keynotes dürfen sich Besucher freuen Extremsportler und Motivator Jonas Deichmann umrundete in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen einmal die Erde – und das ganz auf sich allein gestellt. In einer multivisuellen Show erzählt der Bestsellerautor, wie er mit extremen körperlichen und mentalen Belastungen sowie Rückschlägen umgegangen ist.

Bereits im vergangenen Jahr fragte Dirk-Peter Kuballa: „E-Rechnungspflicht: sind Sie up to date?“. Dieses Jahr macht der Finanzexperte deutlich, dass E-Rechnungen nicht allein technisch zu betrachten sind, spricht über wichtige Änderungen aus dem aktuellen BMF-Schreiben und gibt Ausblicke auf weitere Entwicklungen in diesem Bereich.

Welche Rolle spielen Vertrauen, Sicherheit und Governance bei KI in der Automatisierung von Unternehmensprozessen? Wo entfaltet Künstliche Intelligenz ihr volles Potenzial? Diese und weitere Fragen beantwortet Philipp Braun, Product Owner bei der ELO Digital Office GmbH.

Neben diesen Highlights gibt es zahlreiche weitere Speaker und Vorträge, die den Veranstaltungstag mit wertvollen Inhalten füllen.

Abwechslungsreiches Programm bietet viele Einblicke

Auf insgesamt vier Stages wartet ein breites Portfolio an Keynotes, Visionen, Lösungen und Austausch. Starke Impulse in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und Zukunftsfähigkeit sowie Lösungen für Fachbereiche, Branchen und nahtlose Integrationen versorgen Besucher mit wertvollen Inhalten. Zudem bieten Kunden vor Ort Einblicke in Best-Practice-Szenarien mit ELO: Hierzu zählen in diesem Jahr unter anderem der Flughafen Stuttgart und die Maschinenbauer der SCHUNK SE & Co. KG. Ab neun Uhr ist die Fachausstellung geöffnet und die Veranstaltung findet nach einem Sundowner mit Networking um 17.30 Uhr ihr Ende.

Für wen ist die Veranstaltung?

Macher und Entscheider, die neue Wege gehen und in ganzheitlichen Digitalisierungslösungen, KI und Automatisierung Chancen erkennen. Egal ob in IT, Management oder Fachabteilungen – sofern man Prozesse und Informationsflüsse aktiv gestaltet, ist diese Veranstaltung ideal, um Erfahrungen auszutauschen und sich von Best Practices inspirieren zu lassen.

Weitere Themenwelten werden besprochen

Neben Themen wie dem Dokumenten- und Vertragsmanagement, der E-Rechnungspflicht und der Low-Code-Technologie als Digitalisierungstreiber werden auch die Bereiche Buchhaltung, Human Resources sowie die intelligente Automatisierung von Geschäftsprozessen thematisiert. Auch die unerwünschten Folgen von Insellösungen und Medienbrüchen zwischen CRM, ERP und anderen Systemen werden in nahtlosen Integrationsmöglichkeiten der ELO Softwarelösungen adressiert.

Info: Die Teilnahme an der ELO HORIZONS am Donnerstag, 19. März, ist kostenfrei. Weitere Informationen zum Event und Anmeldemöglichkeiten sind auf der Webseite von ELO Digital Office verfügbar.