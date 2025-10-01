In den Praxen dürften die beiden Silben bald vertraut klingen: «e-PA», das Kürzel für elektronische Akten für Patienten. Das größte Digitalprojekt des Gesundheitswesens muss sich jetzt bewähren.
01.10.2025 - 04:00 Uhr
Berlin - Untersuchungsbefunde, Laborwerte, Medikamente: Für wichtige Gesundheitsdaten haben die allermeisten gesetzlich Versicherten inzwischen auch eine elektronische Patientenakte (ePA). Bisher schlummerten die neuen digitalen Speicher aber noch überwiegend vor sich hin. Jetzt sollen sie so richtig zum Leben erwachen. Denn ab heute ist es für Ärztinnen und Ärzte Pflicht, wichtige Daten einzutragen, die dann für weitere Behandlungen immer verfügbar sein können. Wird das jetzt schnell überall zum Standard?