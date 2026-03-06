In der Donau wurden sterbliche Überreste mit Feuerwehrhose entdeckt. Ist es ein seit fast zwei Jahren vermisster Feuerwehrmann? Die Polizei ermittelt.
06.03.2026 - 17:24 Uhr
Fast zwei Jahre nach dem Verschwinden eines 22 Jahre alten Feuerwehrmanns während der Hochwasserkatastrophe in Schwaben sind möglicherweise Teile seiner Leiche gefunden worden. Wie die Polizei berichtete, wurden bei Vermessungsarbeiten an der Donau zwischen Dillingen und Steinheim sterbliche Überreste eines Menschen mit einer Feuerwehrhose gefunden.