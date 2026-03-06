In der Donau wurden sterbliche Überreste mit Feuerwehrhose entdeckt. Ist es ein seit fast zwei Jahren vermisster Feuerwehrmann? Die Polizei ermittelt.

Fast zwei Jahre nach dem Verschwinden eines 22 Jahre alten Feuerwehrmanns während der Hochwasserkatastrophe in Schwaben sind möglicherweise Teile seiner Leiche gefunden worden. Wie die Polizei berichtete, wurden bei Vermessungsarbeiten an der Donau zwischen Dillingen und Steinheim sterbliche Überreste eines Menschen mit einer Feuerwehrhose gefunden.

Die Polizeipräsidien in Augsburg und Kempten hätten sofort Ermittlungen zur Identifikation des Toten eingeleitet, hieß es. Rechtsmediziner sollen nun herausfinden, ob es sich um den vermissten 22-Jährigen handelt. „Insbesondere die Ergebnisse der DNA-Untersuchungen stehen noch aus.“

Polizei kündigt neue Suchmaßnahmen an

Am 2. Juni 2024 war der Feuerwehrmann während der Überflutungen bei Offingen im Landkreis Günzburg mit einem Boot verunglückt. Das mit fünf Einsatzkräften besetzte Boot der DLRG-Wasserrettung war bei starker Strömung gekentert. Die anderen vier Insassen konnten sich an Land retten, der 22-Jährige blieb vermisst.

Vier Menschen kamen bei dem Hochwasser in Bayern ums Leben, der 22-Jährige wäre das fünfte Opfer. Seit damals wurden mehrfach ohne Erfolg Gewässer nach ihm abgesucht. Die Kripo will nun im Laufe der nächsten Woche weitere polizeiliche Suchmaßnahmen an der Donau in die Wege leiten.