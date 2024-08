Slogans, Freizeitgestaltung, Leidenschaft und die vielleicht besten Witze der Welt. Dank bedruckter T-Shirts haben wir im Sommer immer und überall etwas zu lesen.

Michael Setzer 26.08.2024 - 18:00 Uhr

Ein grasgrünes T-Shirt mit weißem Aufdruck in Großbuchstaben: „THIS SHIRT WOULD LOOK GREAT ON YOUR BEDROOM FLOOR“. Wer nun vor Schreck die letzten Reste Schulenglisch vergessen hat: Das bedeutet „Dieses T-Shirt würde super auf deinem Schlafzimmerboden aussehen“. Das wiederum wirft mehr Fragen auf als zwei Meter Literatur zu Hause im Bücherschrank.