„Dinner in the Sky“ in Stuttgart

„Dinner in the Sky“ gibt es jetzt auch in Stuttgart. In 50 Metern Höhe können Gäste ihr Mittag- oder Abendessen mit Blick auf die Stadt genießen.

David Wirth 26.06.2025 - 17:04 Uhr

Das Kulinarik-Event „Dinner in the Sky“ gibt es nun auch in Stuttgart. Seit Donnerstag kann auf dem Parkplatz P9 in Bad Cannstatt in schwindelerregender Höhe Mittag und Abend gegessen werden. Mit einem Kran werden bis zu 32 Personen – verteilt auf acht Tische – 50 Meter über den Boden gehoben. Bei einem Ausblick auf Bad Cannstatt, den Stuttgarter Osten und die MHP-Arena wird Gästen ein drei- bzw. viergängiges Menü serviert. Wer sich eher nach Süßem oder Salzigem mit einem Hauch England sehnt, findet auch einen Afternoon Tea im Angebot des Veranstalters.