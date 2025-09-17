Eine Falschmeldung über den Tod von Kardinal Walter Kasper verbreitete sich auf X via Fake-Account. Bischof Krämer äußerte sich empört; die Diözese meidet die Plattform.

red/epd 17.09.2025 - 08:57 Uhr

Eine Falschmeldung über den Tod des deutschen Kardinals Walter Kasper ist am Dienstag auf der Online-Plattform X verbreitet worden. Die Nachricht stammte von einem gefälschten Konto, als dessen Nutzer der Rottenburger Bischof Klaus Krämer angegeben war, wie die Diözese Rottenburg-Stuttgart mitteilte. Der 92 Jahre alte Kasper war Bischof in Rottenburg-Stuttgart von 1989 bis 1999.