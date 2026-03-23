Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat einen Pfarrer freigestellt. Der Grund: mutmaßliche sexuelle Belästigung. Was bisher bekannt ist.

red/dpa/lsw 23.03.2026 - 13:42 Uhr

Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart einen Pfarrer vom Dienst freigestellt. Der Mann soll einen erwachsenen Menschen sexuell belästigt haben, wie die Diözese mitteilte. Bis zur Klärung der Vorwürfe sei er mit sofortiger Wirkung von seinem priesterlichen und pastoralen Dienst in der Gemeinde freigestellt.