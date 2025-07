Der Unfalltod von Liverpool-Stürmer Diogo Jota hat die Fußball-Welt erschüttert. Bei ihren Ermittlungen kommt die spanische Polizei inzwischen zu neuen und wichtigen Erkenntnissen.

red/dpa 08.07.2025 - 18:40 Uhr

Der tödlich verunglückte portugiesische Fußballstar Diogo Jota saß nach vorläufigen Polizeierkenntnissen bei seinem Autounfall in Spanien am Steuer und war wohl zu schnell unterwegs. Man habe inzwischen unter anderem die Reifenspuren des Fahrzeugs eingehend analysiert, heißt es in einer Mitteilung der Polizei der Region Zamora im Nordwesten Spaniens. Das Gutachten sei aber noch nicht abgeschlossen, betonte die zuständige Polizeieinheit Guardia Civil.