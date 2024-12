Botschafter Lambsdorff mahnt in Moskau Frieden an

Mit dem traditionellen Weihnachtskonzert setzt die deutsche Botschaft in Moskau ein Zeichen für den Frieden. Im vergangenen Jahr führte das zu einem Skandal.

dpa 14.12.2024 - 18:42 Uhr

Moskau - Deutschlands Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, hat bei einem großen Weihnachtskonzert in einer Kirche der russischen Hauptstadt zum Frieden aufgerufen. "Im Ukraine-Krieg leiden die Menschen auf beiden Seiten unter der Gewalt", sagte der Diplomat dabei vor Hunderten Gästen am Samstag. Gerade in unfriedlichen Zeiten sei die Weihnachtsbotschaft als Botschaft des Friedens und der Hoffnung wichtig.