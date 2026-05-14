Die Staatschefs der beiden Großmächte USA und China kommen zu einem seltenen Treffen zusammen. Die Agenda ist lang - mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
14.05.2026 - 04:28 Uhr
Peking - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump in Peking mit militärischen Ehren empfangen. Wie im Fernsehen zu sehen war, schüttelten sich beide zur Begrüßung länger die Hand. Trump tauschte dabei an der Großen Halle des Volkes im Herzen der chinesischen Hauptstadt einige Worte mit Xi aus.