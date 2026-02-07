Die Drohungen von US-Präsident Trump haben Grönland zuletzt viel Aufmerksamkeit beschert. Während Frankreich ein Generalkonsulat auf der Arktisinsel eröffnet, geht Deutschland einen anderen Weg.

Berlin - Anders als Frankreich plant Deutschland derzeit nicht, in Grönland ein Generalkonsulat zu eröffnen. "Die Bundesregierung wird in Grönland bereits durch einen Honorarkonsul konsularisch vertreten", heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Die Eröffnung eines Konsulats sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.