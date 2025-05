Kanzler Merz will Deutschlands Stimme in Europa stärken. Dafür holt er zwei Brüsseler Spitzendiplomaten in die Regierungsmannschaft.

Knut Krohn 11.05.2025 - 12:42 Uhr

Friedrich Merz legt in Sachen Außenpolitik einen Blitzstart hin. In den ersten Tagen seiner Amtszeit besucht der neue Kanzler die wichtigsten europäischen Partner in Paris und Warschau, dann folgte eine Visite in Brüssel bei der Europäische Union. Und wie zum Beweis seiner markigen Ankündigung, dass Deutschlands Stimme in Europa wieder gehört werden soll, reist Merz nach Kiew, wo er zusammen mit Großbritannien, Polen, Frankreich und der Ukraine den Druck auf Russland erhöht, dem sinnlosen Morden endlich ein Ende zu bereiten.