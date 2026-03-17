Mit Russland über Energiepreise reden? Auf keinen Fall, sagt der EU-Ratspräsident. Aber irgendwann wohl über Frieden in der Ukraine. Das hat auch mit Trump zu tun.
17.03.2026 - 06:10 Uhr
Brüssel - Die Europäische Union sollte sich aus Sicht von Ratspräsident António Costa trotz des laufenden Ukraine-Kriegs auf mögliche Gespräche mit Russland vorbereiten. Es könnte eines Tages nötig sein, die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump um einen Frieden in der Ukraine zu übernehmen, sagte Costa in einem Interview des Nachrichtenagentur-Netzwerks European Newsroom (enr). Denkbar wäre dies nach seinen Worten etwa, wenn Trump mit seinen Anstrengungen scheitern oder aber beschließen sollte, sie nicht mehr fortzusetzen.