Frankreich lädt die Chefs der G7-Staaten im Juni zum Gipfel in den schicken Kurort Évian. Beim ursprünglichen Termin bleibt es aber nicht. Hat das etwas mit Trumps Vorliebe für Kampfsport zu tun?
09.01.2026 - 14:12 Uhr
Paris - Frankreich hat den diesjährigen G7-Gipfel im Kurort Évian um einen Tag verschoben. Grund dafür ist nach einem Bericht des Magazins "Politico" eine Terminkollision mit einem Kampfsport-Event im Weißen Haus. Das Treffen der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte ist nun vom 15. bis zum 17. Juni geplant. Ursprünglich hatte der Élysée-Palast den 14. bis 16. Juni als Termin ausgegeben.