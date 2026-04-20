Vertreter der USA und Kubas sollen in Havanna verhandelt haben. Der Austausch verlief laut kubanischem Außenministerium «respektvoll und professionell».
20.04.2026 - 22:31 Uhr
Havanna - Erstmals seit Verschärfung der Spannungen zwischen Kuba und den USA unter US-Präsident Donald Trump hat Havanna Gespräche mit US-Vertretern auf der sozialistischen Insel bestätigt. In Kuba habe kürzlich ein Treffen zwischen Delegationen beider Länder stattgefunden, sagte der für US-Angelegenheiten zuständige Beamte des kubanischen Außenministeriums, Alejandro García del Toro, der Zeitung "Granma".