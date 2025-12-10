Merz, Macron und Starmer sprechen mit Trump über die Ukraine. Kurz danach sagt Trump, es gebe eine Einladung an die USA für ein Treffen in Europa. Eine US-Zusage dafür steht aber noch aus.
10.12.2025 - 23:01 Uhr
Washington - Die USA sind nach den Worten von US-Präsident Donald Trump in Europa zu einem Treffen am Wochenende eingeladen, bei dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj anwesend sein soll. Trump ließ aber offen, ob die USA das Treffen wahrnehmen - und wenn ja, auf welcher Ebene.