Die ehemalige Außenministerin Baerbock ist sportbegeistert. Nun ist die 45-Jährige in New York einen Halbmarathon gelaufen - und spricht danach einen besonderen Dank aus.

dpa 27.04.2026 - 21:23 Uhr

New York - Die ehemalige Bundesaußenministerin und aktuelle Präsidentin der UN-Generalversammlung Annalena Baerbock hat in New York an einem Halbmarathon teilgenommen - und ist laut Veranstaltern auf Platz 13.783 nach zwei Stunden und sieben Minuten durch das Ziel gelaufen. "Endlich", schrieb die 45-Jährige und postet auf der Plattform Instagram unter anderem ein Foto von sich nach dem Lauf durch den Stadtteil Brooklyn.