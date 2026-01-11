Der deutsche Kanzler geht bei der Asien-Diplomatie neue Wege. Das Ziel seiner ersten größeren Reise auf den größten Kontinent der Welt ist eine Überraschung.
11.01.2026 - 04:30 Uhr
Berlin - China? Nein. Japan? Auch nicht. Als Ziel seiner ersten größeren Asienreise hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) anders als seine Vorgänger Indien ausgesucht. Heute bricht er - acht Monate nach seinem Amtsantritt - zu einem zweitägigen Besuch in dem mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichsten Land der Welt auf.