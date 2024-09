Spaniens Verteidigungsministerin bezeichnet Venezuela als Diktatur - Wasser auf die Mühlen eines ohnehin schwelenden Konfliktes zwischen Caracas und Madrid. Das hat diplomatische Folgen.

dpa 13.09.2024 - 09:02 Uhr

Caracas/Madrid - Als Reaktion auf eine kritische Äußerung der spanischen Verteidigungsministerin Margarita Robles hat Venezuela seine Botschafterin in Madrid zu Konsultationen gerufen. Gleichzeitig sei der spanische Botschafter für Freitag ins Außenministerium in Caracas einbestellt worden, teilte Venezuelas Außenminister Yván Gil in einem Telegram-Post mit.