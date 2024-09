Foto: LODEN-FREY Verkaufshaus GmbH & Co. KG

Für die Wiesn und den Wasen sind Dirndl und Lederhosen ein Muss. Die neuen Kollektionen von Lodenfrey setzen auf Farbvielfalt, hochwertige Materialien und moderne Details. Wichtige Trachten-Trends für dieses Jahr gibt es hier.

SWMN 11.09.2024 - 08:34 Uhr

Die Trachtensaison 2024 steht vor der Tür, und auf dem Wasen in Stuttgart sowie auf den Wiesn in München sind Dirndl und Lederhosen ein absolutes Muss. Die neuen Kollektionen von Lodenfrey bieten alles, was man für den perfekten Wasen-Look braucht: farbenfrohe Designs, hochwertige Materialien und moderne Details.