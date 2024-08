Bei einem Arbeitsunfall mit einer Kreissäge in Dischingen (Kreis Heidenheim) ist ein 38-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Am Montag musste ein 38 Jahre alter Mann nach einem Unfall in Dischingen (Kreis Heidenheim) ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilte, war der 38-Jährige kurz nach 11.45 Uhr mit Arbeiten auf einem Firmengelände in der Dossenberger Straße in Dischingen beschäftigt. Dabei benutzte er eine Kreissäge. Wohl aus Unachtsamkeit griff er in den Arbeitsbereich der Säge und zog sich schwere Verletzungen an der Hand zu.

Lesen Sie auch

Verletzter mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Der Rettungshubschrauber flog den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei prüft jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.