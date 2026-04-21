Aldi ist auch in den USA längst eine feste Größe. Wie der Discounter nach schwierigem Start zu einem der größten Lebensmittelhändler des Landes wurde.
21.04.2026 - 02:00 Uhr
Batavia/Mülheim an der Ruhr - Am 21. April 1976 ist es so weit. In Iowa City wird die erste Aldi-Filiale in den USA eröffnet. Sie schließt zwar schon kurze Zeit später wieder, dennoch beginnt damit eine Erfolgsgeschichte. Heute, 50 Jahre später, gibt es in den Vereinigten Staaten mehr als 2.600 Aldi-Filialen. Ein Blick zurück.