Rind, Schwein, Hähnchen, Pute: Bei Fleisch aus Haltungsform 1 gelten nur die Mindestanforderungen. In den Kühlregalen eines großen Discounters ist solches Fleisch bald weitgehend nicht mehr zu finden.
20.10.2025 - 11:25 Uhr
Mülheim/Ruhr - Aldi Süd will kein Eigenmarken-Fleisch aus der untersten Haltungsform-Stufe mehr verkaufen. Das gelte ab Mitte Januar 2026 für Rind, Schwein, Hähnchen und Pute, teilte der Discounter mit. Ausgenommen seien Markenartikel und internationale Spezialitäten. Einem Sprecher zufolge besteht das Sortiment zu 90 Prozent aus Eigenmarken. Dazu, wie hoch der Anteil des Fleisches aus Haltungsform 1 noch ist, machte er keine Angaben.