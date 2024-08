Am 12. September wird der Discounter Woolworth seine dritte Filiale in Stuttgart eröffnen. Nach Läden in Weilimdorf und Zuffenhausen gibt es bald auch ein Geschäft in der Kronenstraße.

Torsten Ströbele 30.08.2024 - 16:35 Uhr

Woolworth eröffnet am Donnerstag, 12. September, um 9 Uhr eine neue Filiale in Stuttgart. In der Kronenstraße 7 wird der Discounter auf 990 Quadratmeter rund 10 000 Artikel anbieten. Bislang ist das Unternehmen in der Landeshauptstadt in Weilimdorf (Löwen-Markt 5) und in Zuffenhausen (Unterländer Straße 29 bis 31) vertreten. Woolworth möchte bundesweit 1500 Kaufhäuser eröffnen. Aktuell sind es etwa 700.