Discounter macht zu: Nicht mehr „zeitgemäß zu positionieren“ – Penny schließt in Affalterbach

Im Ort wird schon seit mehreren Tagen getuschelt, dass die Ära des Penny-Markts in Affalterbach ihrem Ende entgegengehe. Sogar das genaue Datum machte bereits die Runde. Am 13. Dezember sollen sich die Pforten für immer schließen, wurde gemunkelt. Bei dem Discounter selbst hielt man sich zunächst bedeckt, was die Zukunft der Filiale anbelangt. Am Montagmorgen kam dann aber die offizielle Bestätigung. „Es trifft zu, dass der Penny-Markt in Affalterbach am 13. Dezember dieses Jahres schließt“, erklärte Andreas Krämer, Leiter Unternehmenskommunikation bei Penny.