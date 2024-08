Rund um die Uhr einkaufen in Stuttgart Die 24-Stunden-Supermärkte boomen

Als Philipp Kübler einen Betreiber für seinen 24-Stunden-Supermarkt am Feuersee suchte, wurde er von Anfragen überrannt. Das große Interesse hat ihn eines Besseren belehrt. Auch Konkurrent Bertie kommt gut an: Dieses Jahr eröffnet der dritte Store in Stuttgart.