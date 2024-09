„Ich will keine türkischen Männer in der Wohnung“

Auf dem ohnehin überlaufenen Stuttgarter Wohnungsmarkt ist es besonders für Menschen mit Migrationsgeschichte schwer, etwas zu finden. Viele erleben auf ihrer Suche Diskriminierung durch Vermieter:innen und Makler:innen. Wir haben mit Betroffenen gesprochen. [Plus-Archiv]

In Deutschland ist es vor allem in den Großstädten schwierig, eine Wohnung zu finden. Denn hier treffen zu viele Bewerber:innen auf zu wenig Wohnraum. Während ein WG-Zimmer in Stuttgart 2016 noch durchschnittlich 430 Euro kostete, waren es laut des Berliner Forschungsinstituts Empirica im Wintersemester 2024 schon 550 Euro.