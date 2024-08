In der Facebook-Community „Schwarzes Brett Aidlingen“ fragt ein Nutzer, was es mit einem abendlichen Polizeieinsatz im Ort auf sich hatte. Eine Antwort liefert das Polizeipräsidium in Ludwigsburg.

Eddie Langner 16.08.2024 - 11:44 Uhr

Ein größerer Polizeieinsatz am Donnerstagabend sorgt innerhalb einer lokalen Facebook-Community für Diskussionen. „Was war vorhin in Aidlingen los, soviel Tatü Tata?“, heißt es in einem wenig aussagekräftigen Post auf der Seite „Schwarzes Brett Aidlingen Umgebung“. Die Kommentare dazu sind eher scherzhafter Natur, liefern aber keine Erkenntnisse darüber, was sich wo ereignet haben mag.