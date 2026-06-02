Einige Freibäder verschärfen ihre Regeln für Kinder und Jugendliche. Schwimmmeister begrüßen das, andere sehen Risiken.
02.06.2026 - 14:44 Uhr
Berlin - Kein Bronze-Abzeichen, kein Freibad-Besuch? Weil viele Kinder und Jugendliche nicht sicher schwimmen können, wird über strengere Regeln für junge Badegäste diskutiert. Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister fordert, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ohne Bronze-Abzeichen Freibäder nur noch in Begleitung eines Elternteils besuchen dürfen.