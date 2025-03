Der Klimawandel erfordert von den Industrienationen einen radikalen Wandel. Dafür einsetzen, tun sich vor allem junge Menschen. Darüber diskutieren Experten im Landesmuseum.

Michael Weier 12.03.2025 - 12:41 Uhr

Die Experten sind sich in dieser Sache einig: Um den Klimawandel aufzuhalten, zumindest zu verlangsamen, sind gewaltige Anstrengungen nötig, vor allem in den Industrienationen. Vor allem scheint dies aber ein Thema der jüngeren Generation zu sein. Führt die Klimafrage deshalb zu einer Spaltung der Generationen? An diesem Donnerstag, 13. März, 19 Uhr, diskutieren Léa Falco, eines des bekanntesten Gesichter der Klimadebatte in Frankreich, und Tobi Rosswog, deutscher Klimaaktivist, dieses Thema im Landesmuseum im Alten Schloss, in der Kulturlounge. Die Veranstaltung organisieren das Institute francaise, das Landesmuseum und die Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam. Moderiert wird von Knut Krohn, Redakteur der Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.