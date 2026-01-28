Wie lässt sich Wachstum und Nachhaltigkeit vereinen? Am 9. Februar diskutieren die Böblinger Landtagskandidaten im Bärenkino.

Die Regionalgruppe Sindelfingen/Böblingen der Omas for Future lädt am Montag, den 9. Februar 2026, zu einer Podiumsdiskussion mit den Direktkandidatinnen und -kandidaten des Wahlkreises 5 Böblingen zur Landtagswahl ein. Die Veranstaltung findet von 19 bis 20.30 Uhr im Böblinger Bärenkino statt und widmet sich der zentralen Frage „Wachstum und Nachhaltigkeit – Wie geht das?“.

Im Mittelpunkt der Diskussion steht, wie Wohlstand erhalten werden kann, ohne die ökologischen und sozialen Lebensgrundlagen zu zerstören. Dabei soll erörtert werden, welche Bedeutung Wachstum im 21. Jahrhundert hat und wie es sich mit den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Soziales – in Einklang bringen lässt.

Zeit für Publikumsfragen

Die Podiumsdiskussion bietet Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit, direkt mit den Kandidierenden in den Austausch zu treten und deren Positionen zu den genannten Themen zu erfahren. Nach einer moderierten Gesprächsrunde haben die Teilnehmenden im Publikum Gelegenheit, eigene Fragen zu stellen.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Themen Wirtschaft und Wirtschaftswachstum laut aktuellen Umfragen zu den wichtigsten Herausforderungen der kommenden Jahre zählen. Es bedürfe daher neuer Ansätze und Konzepte, um Wohlstand und sozialen Frieden zu sichern und gleichzeitig die Lebensgrundlagen für kommende Generationen nicht zu gefährden. In diesem Kontext wird auch ein Zitat von Albert Einstein aufgegriffen: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“

Der Eintritt zur Podiumsdiskussion ist kostenfrei. Eine Anmeldung wird jedoch per E-Mail unter bb-sifi@omasforfuture.de erbeten. Unter dieser Adresse können auch Fragen vorab an die Kandidierenden eingereicht werden. Der Einlass im Bärenkino beginnt bereits um 18:30 Uhr.