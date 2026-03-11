Seit 2020 ist das begleitete Sterben legal. Die Journalistin Hilke Lorenz hat beim Pressestammtisch dazu referiert. Das Thema bewegt – das zeigte der große Andrang.
11.03.2026 - 15:52 Uhr
Keine Frage: Beim Pressestammtisch war diesmal vieles anders als sonst. Äußerlich schon erkennbar an den vielen Stuhlreihen in der Zehntscheuer. An diesem Dienstag brauchte es Platz: Fast 100 Interessierte hatten sich schon vorab angemeldet. Ein rekordverdächtiger Zuspruch in der langen Geschichte der gemeinsamen Veranstaltungsreihe des Stadtseniorenrats Leinfelden-Echterdingen und unserer Zeitung.