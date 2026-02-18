Heimat ist ein vielschichtiger Begriff. Am 24. Februar wird in Esslingen unter dem Titel „Ist das noch/schon mein Land?“ darüber diskutiert.
18.02.2026 - 11:00 Uhr
Das Wort „Heimat“ hat in der deutschen Geschichte schon zahlreiche Bedeutungswandel hinter sich – und es ist eines dieser Wörter, die nur unscharf in eine andere Sprache übersetzt werden können. Vielleicht, weil in ihm so viele Bedeutungen mitschwingen – Daheimsein und Geborgenheit, aber auch Nationalismus bis hin zu einem aggressiv ausgrenzenden Rassismus. Der Begriff wird von unterschiedlichen Gruppen teilweise sehr unterschiedlich verwendet.