Diskussion in Schönaich Verantwortung für die eigene politische Position übernehmen
Die Debatte darüber, ob die Begriffe AfD und Rechtsextremismus in Verbindung gebracht werden dürfen, ist verwunderlich, meint unsere Redakteurin Melissa Schaich.
Die Debatte darüber, ob die Begriffe AfD und Rechtsextremismus in Verbindung gebracht werden dürfen, ist verwunderlich, meint unsere Redakteurin Melissa Schaich.
Die Diskussion, die sich im Schönaicher Gemeinderat am Ende der vergangenen Sitzung abgespielt hat, war einigermaßen kurios. Der anwesende AfD-Rat Volkmar Kirres zeigte sich überrascht und angefasst, weil die Grünen in einem Beitrag im Amtsblatt geschrieben hatten, dass die AfD in Teilen rechtsextremistisch ist. Dass die Schönaicher AfD-Gruppierung in die Nähe des Rechtsextremismus gerückt werde, dafür gebe es keinen Grund, sagte Kirres.